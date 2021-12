‘Aantal van levensdelicten verdachte minderjarigen ruim verdubbeld’

Connect on Linked in

Het aantal zaken waarin minderjarigen worden verdacht van moord of een poging daartoe is in 2021 ruim verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers die het Algemeen Dagblad heeft opgevraagd. ‘De kruimeldief van vandaag kan morgen iemand liquideren’, zegt Van der Burg tegen de krant.

64 zaken

Het aantal minderjarigen dat wordt verdacht van moord en poging tot moord dit jaar ruim tweeënhalf keer zo hoog is als een jaar geleden: 64 zaken tot half november 2021, in dezelfde periode van 2020 waren dat 25 zaken. Ook het aandeel van jong volwassenen bij moord(pogingen) neemt toe. In die laatste categorie stijgt ook het aandeel verdachten van doodslag of poging doodslag.

Veel jaren

Van der Burg constateert dat het vaak niet lukt om kwetsbare jongeren uit criminaliteit te houden. Ook de toename van het bezit van steekwapens onder jongeren vindt hij heel zorgelijk omdat de stap naar dodelijk geweld en vuurwapens maar klein blijkt te zijn.

Van der Burg over de strijd tegen georganiseerde criminaliteit: