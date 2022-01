Aanval met hamer op vrouw was mogelijk gerichte moordaanslag (VIDEO)

Print This Post

Volgens de politie in Almere was een aanval met een hamer op een vrouw, op 18 december vorig jaar, mogelijk een gerichte actie. De 50-jarige vrouw werd die zaterdagochtend tegen 08.00 vanuit het niets aangevallen door een man met een hamer in het portiek van het appartementengebouw waar ze woont. Een man sloeg meerdere keren hard op haar hoofd en op verschillende andere plekken op het lichaam. De vrouw liep verschillende verwondingen op, onder meer een gebroken nekwervel.

Poging moord

De vrouw wilde naar beneden gaan met de lift om de hond uit te laten en drukte op de knop. Op haar etage stapte een man uit die weer met haar mee ging in de lift naar beneden. Daar werkte hij haar op de grond en begon toen uit te halen met een hamer.

De dader was er mogelijk op uit de vrouw ernstig te verwonden of zelfs om het leven te brengen, aldus de politie. De man heeft niets ontvreemd. Door de ernst en de hevigheid van de aanval beschouwt de politie het als een poging tot doodslag of moord.

Volgens de politie viel het de vrouw op dat de man haar sloeg met de smalle kant van de hamerkop. Hoewel de vrouw de belager niet kende zegt de politie dat het voor haar voelde alsof de aanval persoonlijk op haar was gericht. De reden waarom de vrouw werd aangevallen is niet duidelijk. De politie zegt dat dit momenteel nog wordt onderzocht.

Bewakingsbeelden

Op bewakingsbeelden uit de directe omgeving is de vermoedelijke dader te zien. Het slachtoffer schatte hem tussen 18 en 23 jaar oud, met een donkere huidskleur en 1,85 à 1,90 meter lang.

Na het incident in de lift rende de man vanaf de Bankierbaan via de Kassier-, Markmeester- en Rentmeesterstraat naar het Ter Apelpad. Hij verdween uit zicht toen hij de Sappemeerstraat insloeg.