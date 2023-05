Acht arrestaties en twee ton coke voor Costa del Sol onderschept (VIDEO)

Connect on Linked in

De Spaanse nationale politie heeft in een gezamenlijke operatie met de douane van de Belastingdienst twee ton cocaïne in beslag genomen van een criminele organisatie die opereerde vanuit Zuid-Amerika via de haven van Vigo, in het noordwesten van Spanje. De groepering wilde de cocaïne naar de Spaanse zuidkust (Costa del Sol) transporteren.

Er zijn acht verdachten opgepakt, waarvan vier in de stad Vigo. In de provincie Malaga vonden acht invallen plaats, waar de andere vier verdachten zijn gearresteerd. Daarbij is in totaal 58.000 euro aan contant geld in beslag genomen.

Handelsroutes vers fruit

De onderzoeken begonnen in de zomer van 2022 toen agenten van de nationale politie en ambtenaren van de Belastingdienst informatie deelden over een organisatie die van plan was een grote partij cocaïne via de haven van Vigo te inporteren. Het zou gaan om een ​​organisatie die zeer actief was in de haven van Algeciras, geleid door een beruchte drugshandelaar in Campo de Gibraltar, die nu van plan was een nieuwe drugslijn te gebruiken via de haven van Vigo. De groep zou daarbij gebruikmaken van de handelsroutes voor vers fruit vanuit Zuid-Amerika.

Twee partijen

Tijdens het onderzoek van de opsporingsinstanties werden twee grote partijen cocaïne onderschept die te linken is aan de criminele organisatie. De eerste inbeslagname van 1,3 ton cocaïne vond plaats op 4 maart in de haven van Cartagena (Colombia). De tweede partij van 650 kilo coke werd op 25 april onderschept bij aankomst van de container in de haven van Vigo. De cocaïne had een zuiverheidsgehalte van 90%. In beide gevallen zaten de drugs verborgen in twee bananenpallets.