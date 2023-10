Acht arrestaties in Madrid voor wietsmokkel naar Nederland

Connect on Linked in

De Nationale Politie in Spanje heeft een criminele organisatie ontmanteld die zich bezighoudt met de internationale drugshandel via pakketbezorgbedrijven. Uit onderzoek zou blijken dat het netwerk verantwoordelijk is voor de verzending van 150 kilo marihuana naar Ierland, Nederland en Finland, 1,5 kilo koffiemengsel met ketamine, MDMA en methamfetamine naar Dubai, en 2,4 kilo ketamine naar Mexico. Er zijn acht verdachten gearresteerd.

Chinezen

Het onderzoek naar het criminele netwerk in Madrid, begon toen agenten meerdere verdachten van Chinese afkomst op het spoor kwamen, die zich naar verluidt bezighielden met internationale drugssmokkel via logistieke koeriersbedrijven.

Pallets vol wiet

Uit het eerste onderzoek bleek de verzending van drie pallets vanuit verschillende opslagruimtes in Parla en Humanes, twee voorsteden van Madrid. In de pallets die waren bestemd voor Ierland, zat volgens de Spaanse politie ‘een aanzienlijke hoeveelheid wiettoppen’ verborgen. Dankzij de medewerking van de bedrijfseigenaren van de opslagboxen, slaagden de agenten erin verschillende leden van de organisatie te identificeren en te verifiëren dat ze al maanden soortgelijke zendingen hadden uitgevoerd.

Ze wijzigden vervolgens hun modus operandi door zendingen op te splitsen in kleinere pakketten. Bovendien voerden ze zendingen uit op naam van verschillende mensen en bedrijven, waarbij ze gebruik maakten van gestolen identiteitskaarten van buitenlanders.

Nederland

Tijdens het onderzoek naar het netwerk onderschepten agenten zes andere pakketten marihuana, bestemd voor Nederland en Finland. Ook werden twee pakketten met synthetische drugs onderschept die verborgen zaten in containers met koffie. In het ene pakket van 1,5 kilo, bestemd voor Dubai, zat een mengsel van koffie met ketamine, MDMA en methamfetamine. In het tweede pakket, bestemd voor Mexico, zat 2,4 kilo ketamine.

Invallen

Bij zeven huiszoekingen in woningen en opslagruimtes in Madrid, Leganés en Humanes zijn in totaal acht verdachten gearresteerd. In totaal zijn 150 kilo marihuana, vier kilo synthetische drugs en drie voertuigen in beslag genomen.

Het onderzoek wordt volgens de Spaanse politie voortgezet, om mogelijke verbanden te onderzoeken tussen het ontmantelde netwerk en andere internationale zendingen synthetische drugs, die in beslag zijn genomen.