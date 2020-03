Acht arrestaties na vondst 221 kilo cocaïne in haven Rotterdam

De Douane heeft afgelopen weekend tijdens diverse controles meerdere partijen cocaïne aangetroffen in de Rotterdamse haven. In totaal werd er 221 kilo drugs onderschept. Daarnaast zijn acht uithalers aangehouden.

Op 13 maart werd in de koelmotor van een container die geladen was met bevroren kip een partij van 20 kilo cocaïne aangetroffen. Vervolgens trof de Douane een dag later nog eens zes en 35 kilo cocaïne aan in de koelmotor van containers. De grootste vondst was een partij van 160 kilo coke in een lading tin uit Brazilië afgelopen zaterdag. Er zijn in totaal acht uithalers opgepakt.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam hebben de zaken verder in onderzoek.