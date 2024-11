‘Acht jaar cel geëist voor aanslag op “vriend van afgeperste Ajacied”’

Neergeschoten De 30-jarige Jeymon A. wordt verdacht van poging tot moord op de kennis van de Ajacied, vuurwapenbezit, zware bedreigingen en drugsbezit. Het slachtoffer werd op 9 juli 2023 in Amsterdam neergeschoten in de Isabella Richaardsstraat. Een kogel ging door zijn darmen en zijn blaas. Er was een spoedoperatie nodig om zijn leven te redden, schrijft Het Parool vrijdag.

Kogel

De neergeschoten man had daarna in een door de politie onderschept bericht aangegeven dat hij ‘een kogel had gevangen’ voor de voetballer. Hij wilde tegenover de politie niets vertellen over de achtergrond van de schietpartij, ook wilde hij geen aangifte doen. Wel gaf hij aan bevriend te zijn met de Ajacied.

Geen bewijs

Jeymon ‘Piccalo’ A. had op 9 juli via SnapChat telefonisch afgesproken met het latere slachtoffer. Na de schietpartij had hij contact met een ander die hem vroeg: ‘Ze weten niet dat jij het bent?’

Advocaat Veerle Hammerstein zag geen bewijs voor de rol van haar client bij de schietpartij. Zo is er volgens haar geen dna gevonden, is het vuurwapen zoek en is het signalement van de dader door getuigen heel algemeen.

De betreffende Ajacied heeft niet willen meewerken aan het onderzoek.

De rechtbank doet op 21 november uitspraak.