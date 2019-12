Acht jaar cel voor schietpartij tussen broers in Vriezenveen

Connect on Linked in

Twee broers van 51 en 56 jaar zijn donderdag door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot acht jaar celstraf omdat ze elkaar op 21 december 2018 in Vriezenveen met een vuurwapen van het leven probeerden te beroven. De 56-jarige broer moet daarnaast bijna 2000 euro schadevergoeding betalen en de 51-jarige broer ruim 9000 euro. Ze hadden ruzie over geld.

17 kogels

Tegen het tweetal was acht en zes jaar cel geëist. Motief voor de schietpartij bij een metaalbedrijf in Vriezenveen was een hoogoplopende ruzie tussen de broers en hun zakenpartners. Er werden zeventien kogels afgevuurd uit drie verschillende wapens. De twee broers beschoten elkaar over en weer gericht. Er waren meerdere personen in de buurt, zowel in de auto waarin de ene broer zich bevond, als in het pand waar de andere broer zich ophield.

‘Hij bleef schieten’

Een van de twee in een verklaring: ‘Ik moest langs het bedrijf en mijn broer die daar nog stond. Ik heb toen mijn pistool vanuit de binnenzak van mijn jas gepakt. Die heb ik vanaf thuis meegenomen. Het pistool heb ik altijd bij me. Niemand had die dag gezien dat ik het pistool bij mij had. Ik reed toen terug richting het bedrijf. Mijn broer bleef op mij schieten. Wat moet je nu doen dan? Daarna heb ik mijn pistool al rijdend terug geschoten in de richting van mijn broer. Ik heb vijf of zes keer geschoten. Vervolgens ben ik verder gereden.’

Wonder

De rechtbank noemt het “een wonder” dat er geen slachtoffers zijn gevallen. ‘Gelet op de plaats (aan de openbare weg) en het tijdstip (op klaarlichte dag) hadden er onschuldige passanten geraakt kunnen worden. Dat dit niet is gebeurd is een gelukkige toevalligheid en niet aan verdachte te danken. Het mag een wonder genoemd worden dat niemand geraakt is.’

Het beroep op noodweerexces van een van de advocaten is niet gehonoreerd door de rechtbank.