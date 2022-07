Acht jaar geëist tegen Betuwse Breaking Bad-bende

Connect on Linked in

Een mobiel laboratorium voor de productie van xtc, mdma en lsd, ingebouwd in een autobus. Dat troffen politiemensen aan toen ze in 2020 een drugsbende oprolden in het Gelderse Beesd. De bus deed denken aan de Netflix-serie Breaking Bad (foto), waarmee scheikundeleraar Walther White en drugsverslaafde Jesse Pinkman in de woestijn rond Albuquerque crystal meth produceerden.

Flinke hoeveelheden

De politie kwam de zaak op het spoor nadat een man in zijn Mercedes met 220 km/u over de A2 scheurde. Hij werd aan de kant gezet door de politie en in de auto werd een hoeveelheid xtc-pillen en GHB aangetroffen. Die vondst leidde naar een garagebox en een loods op een industrieterrein in Beesd, en ook naar de autobus waarin het drugslab was gebouwd. Op de verschillende locaties vonden de rechercheurs flinke hoeveelheden merchandise en grondstoffen. In totaal 4000 pillen 2C-B, 104 pillen mdma, 18 liter GHB, 963 lsd zegels, 120 kilo glycidezuur, 400 liter formamide, 105 kilo APAA en 30 liter methanol.

Encrochat

Om de handel te beschermen had de 35-jarige hoofdverdachte J.V. de beschikking over een mitrailleur en kogelvrij vest. Voor de communicatie maakte hij gebruik van een pgp-telefoon met Encrochat. De man waande zich veilig, maar de berichten werden door de politie onderschept. Daaruit bleek dat hij contacten onderhield met verschillende afnemers, de prijzen bepaalde en inkopen van grondstoffen deed.

Criminele organisatie

Samen met twee andere mannen, 33 en 34 jaar oud, vormden zij volgens het OM een criminele organisatie. Deze week staan de drie verdachten voor de rechter. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen voor het produceren en verhandelen van harddrugs en voor witwassen, wapenbezit en deelname aan een criminele organisatie. Tegen de vermeende leider uit Gorinchem, eist het OM acht jaar cel en een geldboete van 50.000 euro. Hij werd in 2018 ook al eens veroordeeld voor witwassen, drugs- en wapenbezit. Twee medeverdachten hoorden vandaag vijf en twee jaar cel tegen zich eisen.

Onrechtmatig

De advocaat van de hoofdverdachte, Kate Lans, pleit voor vrijspraak omdat de doorzoeking van de Mercedes op de A2 na de verkeersovertreding onrechtmatig zou zijn geweest. De rechter doet op 12 september 2022 uitspraak.