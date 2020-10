Acht Nederlanders opgepakt bij groot Spaans cocaïneonderzoek

Connect on Linked in

De Guardia Civil heeft in samenwerking met de Nederlandse en Amerikaanse opsporingsdiensten een belangrijke Nederlandse internationale criminele organisatie ontmanteld, die verantwoordelijk is voor de import van 6.000 kilo cocaïne uit Zuid-Amerika, via verschillende Europese landen. Daarbij zijn acht Nederlanders opgepakt, vijf in Spanje en drie in Nederland. Dat meldt de Spaanse politie.

Europol

Tijdens de zogenoemde CETIL-operatie die werd gecoördineerd door Europol vonden begin oktober gelijktijdig invallen plaats in de provincies Valencia en Malaga, maar ook in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Papendrecht. Naast de arrestaties van de acht Nederlanders werd in de haven van Valencia 480 kilo cocaïne in beslag genomen, afkomstig uit een zeecontainer uit Zuid-Amerika. De Nederlandse organisatie wordt verdacht van grootschalige internationale drugshandel.

Cocaïnelijn

De CETIL-operatie begon eind 2019 in de provincie Pontevedra (in Galicië, noordwest-Spanje vlakbij de Portugese grens) toen het Galicia Organised Crime Team (ECO) op een mogelijke cocaïnelijn stuitte via de haven van Marín (Pontevedra). Volgens opsporingsdiensten is sindsdien tijdens verschillende zendingen ongeveer een ton cocaïne geïmporteerd, allemaal gelinkt aan de Nederlandse criminele organisatie.

De Nederlandse groep probeerde ook cocaïne te importeren via het havengebied van Valencia. Daar werd tijdens verschillende zendingen tussen maart en juni 2020 ongeveer 3.200 kilo cocaïne in beslag genomen door de Guardia Civil.

Wapenhandel, moord en militaire achtergrond

De kern van de organisatie was gevestigd in Nederland, maar de leden ontmoetten elkaar in Spanje om de verschillende zendingen drugs uit Zuid-Amerika te coördineren. Enkele van de gearresteerde Nederlanders zijn eerder veroordeeld voor wapenhandel, afpersing en moord. Volgens de Spaanse politie was de criminele bende hiërarchisch perfect georganiseerd, waarbij iedereen zijn eigen rol vervulde. Sommige leden zouden een militaire achtergrond hebben en ervaring hebben met oorlogsmissies. Deze waren voornamelijk belast met contrasurveillance.

Versleutelde berichten

Deze contrasurveillanten hadden uitgebreide kennis van telecommunicatieapparatuur, waarbij zelfs eigen versleutelde berichtenapps werden ontwikkeld, die werd gebruikt werd voor onderlinge communicatie en geheime communicatie met verschillende Zuid-Amerikaanse kartels.

In de Nederlandse regio Westland en ook Valencia werd in totaal 500 kilo coke in beslag genomen. Ondanks verschillende onderscheppingen bleef de criminele organisatie nieuwe ladingen cocaïne verhandelen en vestigde zij haar uitvalsbasis tussen de provincies Valencia en Malaga. Leden wisselden voortdurend van verblijfplaats tussen Marbella en Benalmádena.

6 ton coke

Begin oktober werd de Nederlandse organisatie in verschillende steden in Spanje en Nederland opgerold tijdens een gezamenlijke operatie die werd gecoördineerd door Europol. Daarbij werd in verschillende havens in totaal ruim 6.000 kilo cocaïne in beslag genomen. Bij negen doorzoekingen werden luxe juwelen, ongeveer 40.000 euro contant geld, 20 pgp-telefoons en administratie in beslag genomen.

Naast de Guardia Civil werkten de Nederlandse politie en Amerikaanse instanties zoals HSI (Homeland Security Investigations) en CBP (Customs and Border Protection) mee aan het grootschalige onderzoek.