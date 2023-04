Acht Nederlanders opgepakt bij klopjacht na plofkraak in Duitsland (VIDEO)

Connect on Linked in

De Duitse politie heeft vrijdagnacht acht mannen van Marokkaans-Nederlandse afkomst aangehouden op verdenking van een plofkraak bij een geldautomaat in Oldenburg, op ongeveer 80 kilometer van de Nederlandse grens. Hoeveel buit er is gemaakt is niet bekend. Wel is er een aantal geldcassettes gestolen.

(Beeld: NWZ)

Doelwit was een geldautomaat in een supermarkt aan de Bremer Heerstrasse in Oldenburg (deelstaat Nedersaksen), ten noordwesten van Duitsland. Verschillende daders forceerden eerst de toegangsdeur van het pand en lieten twee explosieven ontploffen, waarna ze met de buit in een vluchtauto de plaats delict verlieten, in de richting van de nabijgelegen snelweg.

Vluchtauto

Tijdens een uitgebreide klopjacht op de daders werd in de omgeving van Ahlhorn (Großenkneten) een bij een ongeval betrokken vluchtauto (foto hierboven) teruggevonden, waarin agenten explosieven en jerrycans met benzine vonden.

Hierna werden twee andere voertuigen met een Nederlands kenteken gecontroleerd. Daarin zaten in totaal acht mannen van Marokkaans-Nederlandse afkomst van 20 tot 32 jaar. Het achttal uit Utrecht is ter plaatse aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de plofkraak.

Bij beslissing van de bevoegde rechtbank werden tegen alle acht verdachten voorlopige aanhoudingsbevelen uitgevaardigd. Ze zitten vast in verschillende gevangenissen in Nedersaksen.

De Duitse politie en het parket in Osnabrück zetten het onderzoek voort.