Acht tips om je computer(gebruik) veiliger te maken

Connect on Linked in

Cybercriminaliteit is een van de grote uitdagingen in het huidige digitale tijdperk. Er zijn zoveel fraudeurs op het internet die maar één ding willen: de persoonlijke gegevens van gebruikers in handen krijgen. Er komen steeds meer aanvallen van hackers, dus het is belangrijk om je optimaal te beschermen tegen stiekeme aanvallen van hackers.

Enkele interessante tips voor de dagelijkse praktijk in het online casino zijn wat BetCity Review alle gebruikers biedt. Maar wat is de beste manier om jezelf te beschermen tegen gegevensdiefstal in het algemeen? Wij hebben de 8 beste tips voor u samengevat in dit artikel.

(Beeld by FLY:D on Unsplash)

Tip 1: Installeer een functionele firewall en de beste virusscanner

In de eerste stap is het zeer belangrijk om een goede virusscanner te installeren op de PC en op elk mobiel apparaat dat wordt gebruikt. Met een virusscanner worden virussen en andere problemen zoals Trojaanse programma en malware tijdig opgespoord en op betrouwbare wijze afgeweerd. Met een goede virusscanner worden bedreigingen als het ware direct weggevaagd, zodat ze geen schade aan de PC kunnen toebrengen. Als een virusscanner is geïnstalleerd, moet deze uiteraard regelmatig worden gebruikt en up-to-date worden gehouden.

Firewalls zijn gewoon een onderdeel van het complete beveiligingspakket. Zonder handmatige autorisatie kunnen met een goed ingestelde firewall geen wijzigingen in het systeem worden aangebracht. Voor een optimale bescherming tegen datapiraterij zijn ook regelmatige updates van het besturingssysteem noodzakelijk. Als er hiaten in de beveiliging zijn, kunnen die tijdig worden opgespoord en onmiddellijk worden weggewerkt.

Tip 2: Gebruik complexe wachtwoorden voor meer gegevensbeveiliging

Wachtwoorden zijn nodig op veel sites, zoals online winkels. Wachtwoorden zijn ook zeer relevant voor online bankieren. Hetzelfde geldt als u in een online casino wilt spelen, waar u meestal een transparant overzicht kunt vinden van de betreffende aanbieder en de veiligheid. Als u ergens online een account aanmaakt, moet u voor elke toegang een veilig wachtwoord verzinnen.

Het is zeer belangrijk geen te korte wachtwoorden te gebruiken, omdat dergelijke wachtwoorden snel door criminelen kunnen worden ontcijferd en voor illegale doeleinden kunnen worden gebruikt. Het is ook raadzaam om altijd verschillende wachtwoorden te gebruiken voor de verschillende diensten. Als er daadwerkelijk een hacker aanval zoals het beruchte Heartbleed-virus in 2014 plaatsvindt en een overal gebruikt wachtwoord wordt ontsleuteld, lopen alle gebruikte diensten anders gevaar. De inspanning zou immens zijn om de persoonlijke schade te kunnen herstellen.

Tip 3: bewaar alle persoonlijke gegevens versleuteld

Je kunt zo hard proberen als je wilt om alle hackers buiten te houden. Maar zelfs met de meest complexe voorzorgsmaatregelen kan het nog steeds gebeuren dat data piraten zwakke punten vinden en in het systeem binnendringen. 100% veiligheid is bijna onmogelijk, omdat er altijd nieuwe dingen zijn en er dus altijd sluipwegen zijn.

Het is het beste om gevoelige gegevens altijd versleuteld te bewaren en vooral gescheiden van elkaar. Dit betekent dat de sleutel en de gegevens niet op hetzelfde systeem mogen worden opgeslagen. Op die manier beschikken hackers bij een aanval alleen over onleesbare gegevens, die zij niet kunnen gebruiken. U moet zich inspannen om een hoog niveau van veiligheid te waarborgen.

Tip 4: Werk de winkelsystemen die u gebruikt altijd bij

Wie een onlinewinkel runt, moet ook veel belang hechten aan veiligheid. De leverancier van het winkelsysteem levert gewoonlijk regelmatig updates waarmee bekende kwetsbaarheden kunnen worden verholpen. Als de veiligheidsrelevante kenmerken altijd beschikbaar zijn, is er een zekere mate van veiligheid. De nieuwste software is dus uiterst relevant voor de beveiliging van gebruikersgegevens, vooral wanneer bankgegevens worden opgeslagen.

Tip 5: Open geen onbekende links en bijlagen

Veel mensen maken de fout op onbekende koppelingen in e-mails te klikken of dubieuze bijlagen te openen. Van e-mails van onbekende herkomst en van links en bijlagen is bekend dat zij malware bevatten. Het is daarom heel belangrijk om geen links en bijlagen te openen, omdat je anders maar al te snel een gevaarlijke Trojan op je systeem downloadt.

Dus als je niet weet wie je een e-mail heeft gestuurd, moet je nooit op een link klikken of een bijlage openen. Dit is de enige manier om aan de veilige kant te staan. Sommige frauduleuze mails worden verondersteld van de bank of een andere belangrijke instelling te komen. Maar ook dit is vaak nep, uitgelicht door de afzender. Banken en belangrijke instellingen communiceren belangrijke zaken met bijlagen en links gewoonlijk niet via e-mails, maar per post.

Vooral wachtwoorden of account- en kredietkaartgegevens mogen nooit per e-mail worden verzonden. Gerenommeerde providers vragen niet om gevoelige gegevens via e-mail. In zo’n geval moet iedereen alert zijn en het gesprek onmiddellijk stoppen. Als de gegevens eenmaal zijn verzonden, is het al te laat.

Tip 6: Houd uw eigen router up to date

Uw eigen routers in het thuisnetwerk zijn ook zwakke punten. Zij zijn vaak een al te gemakkelijke prooi voor hackers en moeten daarom dienovereenkomstig worden behandeld. Het is belangrijk om de software van de router regelmatig bij te werken. Bovendien is het voor de veiligheid van de gegevens noodzakelijk dat de vooraf ingestelde wachtwoorden onmiddellijk worden gewijzigd wanneer het toestel in gebruik wordt genomen. De wachtwoorden mogen echter niet te kort of te gemakkelijk te kraken zijn, zodat zij werkelijk optimale bescherming kunnen bieden.

Bovendien moet het gebruikte WLAN gecodeerd zijn, zodat onbevoegden er geen toegang toe kunnen krijgen. Bij draadloze radioverbindingen is het ook belangrijk jezelf zo goed mogelijk te beveiligen en moeilijke combinaties van cijfers, letters en tekens te gebruiken. Het WLAN-wachtwoord moet bij voorkeur regelmatig worden gewijzigd om het hackers zo moeilijk mogelijk te maken.

Tip 7: Een zekere scepsis is niet verkeerd

Sommige mensen zijn te goedgelovig en lopen daardoor snel in de val. Daarom is het raadzaam om online altijd een zekere mate van scepsis aan de dag te leggen. Alleen wie sceptisch en wantrouwend is en veel vragen stelt, is beter beschermd tegen mogelijke aanvallen. Sceptische mensen letten goed op wat ze doen voordat ze ergens op klikken. En dat is nu precies wat zo belangrijk is in de online wereld.

Als u bijvoorbeeld een e-mail ontvangt van een onbekend adres, kunt u eerst onderzoeken of er al beoordelingen en berichten van andere gebruikers over dit contact zijn. Er zijn nu een groot aantal an sites op het internet waar u de relevante informatie kunt vinden.

Tip 8: Gebruik open WLAN altijd met de nodige voorzichtigheid

Op veel plaatsen in de grote Nederlandse steden is er nu open Wi-Fi. Dit betekent dat iedereen de mogelijkheid heeft om dit draadloze netwerk te gebruiken. Dit trekt natuurlijk op magische wijze hackers met frauduleuze bedoelingen aan. Daarom moet u uit voorzorg alleen sites en apps in openbare wifi-netwerken gebruiken die werken zonder een wachtwoord in te voeren. Anders zouden hackers gemakkelijk kunnen inbreken in de ingevoerde gegevens zonder dat iemand het merkt.

Het beste is om uzelf onzichtbaar te maken in het openbare WLAN-netwerk. Er zijn virtuele particuliere netwerken, VPN’s genaamd. Met een VPN wordt altijd een versleutelde verbinding tot stand gebracht. Bovendien wordt het eigen IP-adres gewijzigd, zodat gebruikers zich optimaal kunnen beschermen tegen hackers. VPN’s vertegenwoordigen als het ware een stealth modus, wat een grote plus aan veiligheid oplevert.

Toch verdient het de voorkeur om in het openbare WLAN-netwerk geen persoonlijke e-mails op te vragen of wachtwoorden in te voeren. Het komt vaak voor dat internetgebruikers hun wachtwoorden op hun pc’s hebben opgeslagen. Natuurlijk, dit is ook een goede plaats voor criminelen om te beginnen. Daarom is het beter om alleen thuis online te gaan, omdat de veiligheid van persoonsgegevens duidelijk voorrang heeft op gemak.