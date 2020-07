Acht verdachten vast in groot cocaïne-onderzoek

Connect on Linked in

In een lopend omvangrijk onderzoek naar de invoer van grote hoeveelheden cocaïne in de Rotterdamse haven zijn afgelopen maandag drie verdachten aangehouden, zo maakte het Openbaar Ministerie in Rotterdam donderdag bekend.

Eén verdachte is inmiddels op vrije voeten gesteld. In totaal zitten nu al acht verdachten in voorlopige hechtenis in dit onderzoek. Vanwege het onderzoeksbelang wilde het Openbaar Ministerie de aanhoudingen niet eerder bekend maken.

De twee verdachten die donderdag zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris zijn een 35-jarige man en 38-jarige man, allebei uit Rotterdam. Ze worden verdacht van invoer van grote hoeveelheden cocaïne en van omkoping. De rechter-commissaris heeft besloten dat zij 14 dagen langer vast blijven zitten.

Bij doorzoekingen op hun woonadres zijn onder meer auto’s en contante geldbedragen in beslag genomen. Alle acht verdachten zitten nog in volledige beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mogen hebben met de buitenwereld, alleen met hun advocaten. Het OM moet daarom ook terughoudend zijn met het verstrekken van informatie.