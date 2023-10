Achtervolging van België naar Amsterdam: verdachte nog voortvluchtig

Connect on Linked in

De politie heeft maandagavond vanuit België een auto achtervolgd naar Amsterdam. Daar sloeg de verdachte op de vlucht. De politie zette onder meer helikopters in, maar de man is nog niet aangehouden.

Kenteken

Nederlandse agenten kregen de auto in de gaten toen hij in de omgeving van de grens passeerde en zijn kenteken aangaf dat het voertuig was gestolen. Een wilde achtervolging was het gevolg toen de man niet wilde stoppen.

De tocht voerde naar Geldermalsen, waar de vluchtende man stopte en een automobilist uit diens auto joeg en met dat voertuig weer voort jakkerde.

Lekke band

Daarna arriveerde de man in Amsterdam waar hij een automobilist van zijn of haar Mercedes beroofde.

In Amsterdam-West raakte de vluchtende auto verschillende geparkeerde voertuigen en in de Zeilstraat reed hij door een slagboom van de brug over de Schinkel die net open zou gaan, aldus AT5. Daarbij kreeg de auto een gat in de voorruit. Volgens een politiewoordvoerder is er geen aanleiding om te denken dat de man iemand heeft aangereden.

Daarna kreeg de auto in Amsterdam-Slotervaart een lekke band. Te voet wist de man vervolgens aan agenten te ontkomen.