Actie Danny de Munk levert nog niks op

Afgelopen maandag plaatste zanger Danny de Munk beelden op zijn Instagram account van inbrekers die probeerden zijn huis in Purmerend binnen te komen. De mannen waren goed herkenbaar en de beelden werden door miljoenen mensen bekeken via de media en internet. Maar vier dagen later, is er nog geen enkele dader herkend. En wijst de politie op het risico van zelf beelden online plaatsen.

Geen enkele tip

Woordvoerder José van Dijk van de politie in Noord-Holland zegt desgevraagd tegen Crimesite: ‘Er is nog geen enkele tip binnengekomen van mensen die de verdachten menen te herkennen. Wel is er enige bruikbare informatie uit het buurtonderzoek gekomen. Maar de beelden die online zijn geplaatst hebben niet tot een concrete aanwijzing geleid in de richting van daders’.

Public shaming

Volgens Van Dijk heeft het zelf plaatsen van beelden op internet ook risico’s. ‘Het ging hier om een poging tot inbraak, er is niets meegenomen uit het huis van de familie De Munk. Normaal gesproken bepaalt het Openbaar Ministerie welke verdachten worden getoond en moeten ze zich houden aan strenge regels over ondermeer privacy. Als het slachtoffer dat zelf gaat doen, kan het een rol gaan spelen in het strafproces’. In het verleden hebben advocaten van verdachten met succes bezwaar gemaakt tegen ‘public shaming‘ en leidde dat tot strafvermindering of zelfs vrijspraak. Het is een vorm van eigenrichting die door rechters vaak niet gewaardeerd wordt.

Smaad

Van Dijk wijst ook op een mishandeling, eerder deze week in Andijk. Daarvan werden door omstanders beelden gemaakt, die online verschenen. Er werden namen genoemd van daders. Maar die bleken er niets mee te maken hebben. ‘Dan maak je je schuldig aan smaad of laster’, zegt de politiewoordvoerder. ‘De politie is bij wet aangewezen om aan de hand van deze informatie en informatie uit andere bronnen, daders van strafbare feiten op te sporen en aan te houden. Niet burgers’.

