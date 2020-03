Actie in Spanje tegen Nederlandse oplichters

Connect on Linked in

De Spaanse Nationale Politie zegt een Spaans-Nederlandse criminele organisatie te hebben opgerold die beleggers uit Nederland voor vele miljoenen euro zou hebben opgelicht. Nederlanders werden overgehaald om investeringen in valuta te doen.

In Madrid zijn vrijdag drie mensen gearresteerd en twee werden aangehouden in Marbella. Agenten doorzochten vijf panden in Madrid, Marbella en Benalmádena. Tegelijkertijd waren er in Nederland ook zes huiszoekingen en werden drie mensen gearresteerd. Er is beslag gelegd op acht bankrekeningen en zes miljoen euro.

Het politieonderzoek is in 2013 in Nederland begonnen nadat er klachten waren gekomen over valutahandelaren die zeiden in Londen en Hongarije gevestigd te zijn. Slachtoffers werden gebeld en gevraagd of ze investeringen wilden doen en wilden meeliften in transacties. De namen van genoemde bedrijven bleken vals te zijn.

In het onderzoek bleek dat de oplichters onderling een bellijst met slachtoffers ‘de sukkellijst’ noemden.

Volgens de Spaanse politie zal Nederland om hun overlevering vragen.