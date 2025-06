12 juni 2025

Advocaat komt met meer ‘vervalsingen’ in de zaak tegen Mink Kok

In de uitgestelde zitting van het hoger beroep in de zaak van Mink Kok heeft de advocaat-generaal geen volledig weerwoord gegeven op de beschuldiging van de advocaat van Kok dat een proces-verbaal deels is vervalst. Op de zitting woensdag bij het gerechtshof in Den Haag uitte Kok’s advocaat nog enkele nadere beschuldigingen over vervalsingen in het proces-verbaal over een cocaïnezending waar Kok van wordt beschuldigd.