Advocaat Martien R. geen spijt van staken zaak

Advocaat Jan-Hein Kuijpers blijft achter de beslissing staan om de verdediging te staken van zijn deze week veroordeelde cliënt Martien R.

Foto: rechtbank in Den Bosch

Staken

Martien R. liet tijdens de rechtszaak tegen hem en zijn medeverdachten weten dat hij geen vertrouwen meer had in de rechtbank. Hij vroeg zijn advocaat daarom de verdediging te staken. Er volgde in de zaak geen slotpleidooi.

Zijn advocaat Jan Hein Kuijpers staat nog altijd achter de keuze van zijn cliënt, schrijft NRC donderdag: ‘Bij deze rechters had hij nul kans, ze hadden hun oordeel al klaar, vonden wij.’

Moed

Martien R. werd afgelopen maandag tot 16 jaar veroordeeld voor het leiden van een criminele organisatie.

Ook na het vonnis te hebben gelezen, blijft Kuijpers overtuigd van de beslissing om de rechtszaal te verlaten. ‘Deze rechters waren onvoldoende nieuwsgierig om een proces van deze omvang goed te leiden. Ze misten volgens ons de moed om onafhankelijk naar de zaak te kijken en volgden blindelings het OM,’ vertelt hij de krant.

Geschoten

Kuijpers beschuldigt de drie rechters in de zaak ervan foutjes in de uitwerking van het afluisteren door politieagenten niet te hebben willen onderzoeken. Het zou dan bijvoorbeeld gaan over een ‘persoon’ in plaats van een ‘pistool’.

Ook zou het zogenaamde doorlaatverbod zijn overtreden; de verplichting van de politie om in te grijpen als ze kennis krijgt van nieuwe strafbare feiten tijdens een onderzoek, bijvoorbeeld als er informatie over drugs of wapens wordt uitgewisseld. Er zou zelfs te horen zijn geweest dat er werd geschoten tijdens het afluisteren, stelt Kuijpers in het interview in NRC vandaag.