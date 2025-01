Advocaat: ‘Onderzoek naar encryptiedienst Exclu was onrechtmatig’

Ketamine Dinsdag dient een rechtszaak tegen Barry den H., die wordt verdacht van betrokkenheid bij een partij van 1700 kilo ketamine, witwassen en grootschalige handel in cocaïne, en van witwassen van 3,3 miljoen euro aan contanten die in zijn woning in Steenbergen zijn gevonden. Het bewijs tegen hem is voornamelijk gebaseerd op berichten van Exclu. Eerder is tegen zijn zoon en medeverdachten tot tien jaar cel geëist. Den H. is voortvluchtig.

Actiedag

De politie maakte in februari 2023 bekend dat Exclu was gekraakt, na het houden van een actiedag met de Belgische en Duitse politie waarbij op 79 locaties invallen werden verricht. In de drie landen werden 42 verdachten aangehouden.

De rechercheurs hadden voor die dag vijf maanden lang meegelezen met versleutelde berichten die criminelen naar elkaar stuurden. Net als bij Encro en Sky was het systeem gehackt.

Uit het dossier moet blijken dat het onderzoek naar Exclu is gestart in september 2020, het kreeg de naam 26Samber. Het richtte zich in de eerste plaats op de mensen achter het bedrijf Exclu. De bedoeling was om daarna uit te komen bij de berichten van de gebruikers, van wie de meeste criminelen zouden zijn.

NAVO-bunker

Advocaat Teurlings zegt echter dat vanaf 2015 de Duitse en ook de Nederlandse politie al bezig waren met mensen achter Exclu. In 2019 leidde dat onderzoek al naar een inval in een oude NAVO-bunker bij het Duitse plaatsje Traben-Trarbach. Daar draaiden onder leiding van de Nederlandse ict’er Herman Johan Xennt servers met illegale websites als Wall Street Market, en er stonden ook servers van Exclu (zie ook hier).

Bandidos

Er zijn ook tapgesprekken waarin Xennt in 2015 al spreekt over Exclu en probeert dat systeem aan de man te brengen. De Nederlandse politie stelde in 2015 de Duitsers ervan op de hoogte dat in Heerlen leden van de Bandidos met de app werkten.

Teurlings stelt dat Nederland al jaren wist wie de mensen achter de ontwikkeling en exploitatie van de Exclu-app waren.

Teurlings: ‘Ze hadden toen al voldoende informatie om op te treden tegen hen. Ze hadden niet alle berichten hoeven lezen en de privacy van duizenden gebruikers te schenden.’

Chats waren bijvangst

Teurlings stelt hier een gevoelig punt ter discussie. Bij Sky en Encro kreeg de recherche toestemming om hacks uit te gaan voeren op basis van een onderzoek naar de mensen achter die bedrijven.

In juridische zin waren de leesbaar gemaakt berichten van gebruikers vervolgens “bijvangst”, maar in feite natuurlijk het hoofddoel.

Die route had volgens Teurlings hier niet kunnen worden bewandeld, omdat die hack helemaal niet nodig was, men had de verdachten immers al vol in beeld. De hack was in zijn woorden niet “proportioneel”. Teurlings zal de rechtbank in de zaak Den H. vragen nader onderzoek naar de totstandkoming van het onderzoek naar Exclu te doen.

