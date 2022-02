Advocaat Peter Schouten: ‘Geef gebruikers niet de schuld van drugsgeweld’

Connect on Linked in

Advocaat Peter Schouten, de voormalige collega en vriend van Peter R. de Vries vindt niet dat gebruikers van cocaïne indirect bijdragen aan de moord op onder meer journalisten. ‘Als ik zou worden doodgeschoten om mijn werk, zou ik niet willen dat gebruikers hiervan de schuld krijgen.’

Door Joost van der Wegen

Uitspraak

De minister van Justitie reageerde vorige week in een uitzending van RTL Boulevard op een uitspraak van de president van Colombia, naar aanleiding van zijn bezoek aan Nederland, in Het Parool. Deze stelde: ‘Recreatief drugsgebruik bestaat niet. Het schaadt je gezondheid, de maatschappij, de economie en het milieu.’

Weglopen

Gevraagd naar een reactie op die stelling zei Yeşilgöz-Zegerius tegen RTL Boulevard:

Ik hoor mensen die zeggen: ‘Joh, ik gebruik een beetje drugs in het weekend en doe daar niemand kwaad mee, waar bemoei je je mee?’ Jouw vraag houdt een aanbod in stand, een aanbod waar meedogenloze criminelen fors van profiteren. En die niet wegkijken, niet weglopen voor het vermoorden van een journalist, of het aanvallen van rechters en advocaten. Dat is wat je vraag in stand houdt.

Falend

Crimesite sprak hierover met Peter R. de Vries voormalige collega in het Marengo-proces, advocaat en vriend, Peter Schouten. Hij wil niet reageren op wat de minister heeft gezegd, wel gaf hij zijn visie, die hij op Twitter plaatste.

Ik ben voor de legalisering van softdrugs en regulering van harddrugs. Als ik zou worden doodgeschoten vanwege het werk dat ik nu doe, wil ik niet dat de gebruikers van drugs daar de schuld van krijgen, maar het falende drugsbeleid in de meeste landen van de wereld.

Verloren

De vorig jaar geliquideerde misdaadjournalist Peter R. de Vries liet eerder in programma’s weten dat hij vindt dat de oorlog tegen de drugs ‘allang verloren is’. Hij pleitte ervoor dat er meer aandacht komt voor de volksgezondheidskant van het drugsbeleid.

Zo was hij voor meer overheidscampagnes over de schadelijkheid van drugs. Aan de andere kant wees hij ook op de relatief kleine schade die xtc gebruikers toebrengt, zeker in vergelijking met alcohol en tabak. Hij kon zich daarom voorstellen dat bepaalde drugs op langere termijn kunnen worden gelegaliseerd.

Niet criminaliseren

Peter Schouten sluit zich hier voor een groot deel bij aan: ‘Ik ben voor het doen van grote investeringen in voorlichting over het ontmoedigen van het gebruik van met name harddrugs als alcohol, cocaïne, etc. De boodschap moet gericht zijn op de gevaren van de gebruiker, niet op het stigmatiseren en criminaliseren van de gebruiker.’