Advocaat Piet Doedens (79) overleden

Advocaat Piet Doedens (1942) is vorige week overleden, dat hebben verschillende oud-collega’s bevestigd. Hij was al langere tijd gestopt met werken nadat hij half verlamd raakte door een ernstige hersenbloeding. De in Utrecht gevestigde advocaat kreeg landelijke bekendheid als advocaat van onder meer hasjhandelaren Charles Zwolsman en Henk Rommy. In hoger beroep wist hij de tot 12 jaar cel en tbs veroordeelde Rob van Zaane vrijgesproken te krijgen in de zaak van de “Zaanse paskamermoord”.

Door @Wim van de Pol

Doedens wist het hof ervan te overtuigen dat een geurproef die belangrijk was in het bewijs ondeugdelijk was en niet als bewijs kon gelden. Later werd bekend dat uit dna-onderzoek vast was komen te staan dat inderdaad een andere dader dan Van Zaane in het spel was geweest.

Pianist

Doedens was niet alleen advocaat maar ook een begenadigd klassiek pianist, met een voorkeur voor jazzmuziek. Pas na jaren van leven van de hand in de tand besloot hij zijn middelbare school af te maken en studeerde rond zijn dertigste af aan de Utrechtse Universiteit om advocaat te worden. Hij trad in dienst bij het kantoor van de oude Max Moszkowicz in Maastricht. Later vestigde hij zich in Utrecht, waar hij andere advocaten, als Jan-Hein Kuijpers en Arthur van der Biezen het vak leerde.

Eenvoudige boerenadvocaat

In de rechtszaal wist de goedgebekte Doedens rechters soms tot op de grens van een woedeaanval te brengen met briljante en brutale allure, en uitgebreide onderzoekswensen. Als rechters het schuim bijna op de lippen stond wisselde Doedens’ attitude bliksemsnel naar die van een nederige en ‘eenvoudige boerenadvocaat’. De humor hield hem op de been.

Een van zijn specialismen was het scherpe kruisverhoor van bepaalde getuigen die wat te verbergen hadden.

Dieren

De gestaag ongefilterde sigaretten rokende Doedens hield kantoor in een statig pand aan de Oude Gracht vlak naast een rumoerig deel van het Utrechtse centrum. In de rust van een deels verduisterde werkkamer bepaalden kunst, opgezette tropische dieren en een woud van hoge stapels dossierstukken de sfeer. Hij was nog tot op latere leeftijd een vrolijke en immer goed geklede verschijning in Utrechtse cafés.

In 2007 werd Doedens getroffen door een hersenbloeding en raakte halfzijdig verlamd. Hij sloot zijn advocatenpraktijk en trok zich terug uit het openbare leven. Hij hield zich steeds moeilijker bereikbaar. Het ging met tegenzin, zijn humor werd zwarter, maar hield hem lang op de been.

Journalist Kees Koring publiceerde in 2013 de herinneringen van Doedens: De waarheid bestaat niet, dus zoek iets wat erop lijkt.