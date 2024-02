‘Advocaat Roethof lekte volgens deken uit strafdossier’

Connect on Linked in

De deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten die toezicht houdt op de advocatuur is van mening dat advocaat Gerald Roethof de regels voor advocaten ernstig heeft geschonden. Dat bericht het Algemeen Dagblad. De verdenking is dat Roethof informatie uit een strafdossier heeft gelekt, terwijl dat niet was toegestaan omdat aan zijn cliënt beperkingen waren opgelegd. Roethof heeft die beschuldiging ontkend.

EncroChat

Maandag diende er een zitting van de Amsterdamse raad van discipline over de zaak in de rechtbank.

Het Openbaar Ministerie lichtte de deken over de verdenking in nadat er berichten van EncroChat beschikbaar waren gekomen die erop zouden duiden dat Roethof informatie over een dossier naar buiten had gebracht.

Geldbedrag

Het gaat om een zaak die draaide in de zomer van 2020. De cliënt van Roethof was aangehouden en bij een doorzoeking was er een groot geldbedrag gevonden. Doordat aan de verdachte beperkingen waren opgelegd mochten hij noch zijn advocaat contacten over het dossier met de buitenwereld hebben.

In de Encro-berichten wordt meermaals gezegd dat er informatie afkomstig is van ‘de advocaat’. Volgens justitie en de deken is er alle reden om te denken dat het inderdaad Roethof is geweest die de informatie gelekt heeft. De deken noemt dit signaal ‘zorgwekkend’.

Roethof ontkende tijdens de behandeling van het dekenbezwaar ten stelligste dat hij informatie heeft gelekt.

Schorsing

Naast de kwestie over dit mogelijke lekken van Roethof worden hem ook eerdere tuchtrechtelijke vingerwijzingen verweten, waarbij de Raad in 2020 Roethof een schorsing van vier weken heeft opgelegd, met een proeftijd van twee jaar.

De deken wil nu een definitieve schorsing van Roethof van vier weken.

Roethof heeft volgens de deken ‘veelal te kort geschoten qua communicatie.’

De Raad van Discipline doet op 25 maart in beide zaken uitspraak.