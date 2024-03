Advocaat Roethof zes weken geschorst om lekken informatie

Connect on Linked in

Advocaat Gerald Roethof (50) wordt zes weken geschorst voor het lekken van informatie. De Raad van Discipline in Amsterdam heeft dat beslist. Roethof zou informatie uit een lopend onderzoek hebben doorgespeeld, terwijl een cliënt van hem in beperkingen zat.

Groot geldbedrag

De Amsterdamse Orde van Advocaten had een klacht tegen Roethof ingediend vanwege een zaak in de zomer van 2020. Toen werd een cliënt van Roethof aangehouden, waarbij in de woning van de verdachte een groot geldbedrag werd gevonden. De verdachte zat vast in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Ook de advocaat moet zich houden aan de beperkingen.

EncroChat

Dat Roethof met anderen contact heeft gehad, blijkt volgens de Raad van Discipline uit ontsleutelde berichten die drie anonieme gebruikers via EncroChat naar elkaar hebben verstuurd. Daarin bespraken de drie anonieme gebruikers het in beslag genomen geldbedrag. Volgens de raad is het duidelijk dat de informatie niet door iemand anders kan zijn gelekt. De raad zegt dat Roethof het vertrouwen in de advocatuur ernstig heeft geschaad en rekent hem dit zwaar aan.

Andere zaak

Daarnaast wordt Roethof per 15 april vier weken geschorst voor een andere zaak. De advocaat had toen een hoger beroep ingesteld zonder overleg met zijn cliënt. Die kreeg vervolgens een hogere straf: vijf maanden cel in plaats van een taakstraf. Roethof werd daarvoor voorwaardelijk geschorst. Hij kreeg een proeftijd van twee jaar, waarin hij niet opnieuw de regels mocht overtreden. Dat is nu wel gebeurd in de EncroChat-zaak.