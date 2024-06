Advocaat Ruperti legt verdediging Ridouan Taghi neer

Connect on Linked in

Michael Ruperti, de advocaat van Ridouan Taghi, heeft de verdediging van zijn cliënt neergelegd. Taghi zit daardoor opnieuw zonder advocaat. Eerder deze maand legden de twee advocaten Arthur van der Biezen en Sjoerd van Berge Henegouwen al de verdediging neer van Taghi in het Marengo-proces.

‘Karaktermoord’

Raadsman Ruperti zei vandaag tijdens een zitting in het hoger beroep van het Marengo-proces dat zijn integriteit in twijfel wordt getrokken, alleen maar omdat hij de advocaat van Taghi is. Dat maakt hem het werken onmogelijk, stelt hij. ‘Je wordt in de media als dubieus bestempeld. Er wordt karaktermoord gepleegd, alleen maar omdat je de advocaat van Taghi bent’, zo bericht de NOS.

Ali B.

De druppel was volgens Ruperti berichtgeving over de rechtszaak tegen rapper Ali B. Daarin speelde Ruperti een rol, waarna sommige media benoemden dat hij ook Taghi bijstaat. ‘Mijn cliënt wil absoluut niet met een zedenverdachte geassocieerd worden’, benadrukte Ruperti woensdag in de rechtbank van het Justitieel Complex Schiphol.

‘Geen vertrouwen’

Ridouan Taghi (46) noemt het vertrek van zijn advocaat “een groot probleem” en zegt op zoek te zijn naar vervanging. De NOS schrijft verder dat Taghi vandaag op verzoek van het Amsterdamse gerechtshof verscheen tijdens een zitting in hoger beroep. Hij zei “absoluut geen vertrouwen te hebben in de Nederlandse rechtsstaat”. ‘U zult wel heel professioneel zijn en ik zal uw uitspraak accepteren, maar ik zal verder procederen tot aan het Europees Hof.’

Maandagochtend werd ook al bekend dat advocaat Peter Schouten opnieuw stopt met de verdediging van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces.