Advocaat stapt tijdens zitting uit protest op

Een zitting voor de meervoudige strafkamer van de rechtbank in Almelo is maandag in tumult geëindigd nadat advocaat Yehudi Moszkowicz demonstratief zijn toga uittrok en de verdediging neerlegde. Volgens Moszkowicz was de rechtbank te slecht op de hoogte van dossier, en wisten de rechters zelfs niet meer dat er een getuige was opgeroepen die al uren zat te wachten.

Tatoeages

Het ging om de inhoudelijke behandeling in een zaak waar drie verdachten (34, 34 en 27) terechtstonden die ervan worden beschuldigd in Almelo een man uit Den Haag te hebben gegijzeld en gemarteld. Ze zouden bij hem onder meer tatoeages hebben aangebracht. Het dossier bevat flinke aanwijzingen dat er inderdaad ernstig geweld is gebruikt. Zo werden er aanzienlijke bloedsporen gevonden en ook een dna-spoor van één van de verdachten op de broek van het slachtoffer. Ook werden voorwerpen waarmee het slachtoffer zegt te zijn geslagen aangetroffen in een vuilcontainer.

Moeizaam

Al vanaf het begin van de dag verliep de zitting moeizaam, nadat advocaat Moszkowicz aankondigde dat hij nog acht getuigen ter zitting wilde horen. Dat verzoek wees de rechtbank af waarop Moszkowicz uiteindelijk de rechtbank wraakte. In de middag oordeelde de wrakingskamer dat het verzoek moest worden afgewezen.

Niet te praten

Moszkowicz wees de rechters er daarna op dat ze keer op keer fouten maakten over de inhoud van het dossier. De sfeer werd nog slechter nadat ook verdachten de rechters gingen corrigeren. Moszkowicz zegt tegen Crimesite: ‘De rechtbank wist zo weinig van het dossier dat ze verdachten door elkaar haalde. Ook wisten ze niet meer dat er een getuige was opgeroepen. Toen heb ik de verdediging neergelegd. Met zo’n rechtbank valt gewoon niet te praten.’

De getuige zat al vanaf ’s ochtends in een aparte kamer in de rechtbank. Er brak ook nog tumult uit op de publieke tribune toen deze vrouw werd gehoord.

De rechtbank schorste uiteindelijk de zitting. Onbekend is wanneer deze wordt voortgezet.