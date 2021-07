Advocaten kroongetuige Nabil B.: ‘Te makkelijk om te zeggen dat De Vries zelf geen beveiliging wilde’

Connect on Linked in

Advocaten Peter Schouten en Onno de Jong van kroongetuige Nabil B. hebben meerdere malen aangedrongen op betere beveiliging van misdaadverslaggever Peter R. de Vries. De advocaten zeiden maandagavond bij Op1 dat er verschillende gesprekken zijn geweest over de beveiliging met onder meer het Openbaar Ministerie, De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV), de staat en De Vries zelf.

Zorgplicht

Onno de Jong zegt dat er te makkelijk vanuit wordt gegaan dat De Vries zelf geen beveiliging wilde. ‘We hebben een aantal gesprekken gehad daarover en die verliepen niet altijd even harmonieus. Ik vind het nu te makkelijk om te zeggen als staat dat hij dat niet wilde. De staat heeft natuurlijk altijd een zorgplicht en als er informatie is moet je handelen. Wat er wel en niet geregeld werd, daar kan ik niks over zeggen.’

Peter Schouten noemt als voorbeeld een uitzending in november 2020 bij Op1 waarin hij, De Jong en De Vries te gast waren om te praten over het Marengo-proces en kroongetuige Nabil B., die ze gezamenlijk bijstaan.

‘We hebben hier ooit eens met zijn drieën gezeten als verdedigingsteam en toen reed ik hier weg in een gepantserde auto en met allerlei beveiligers. Peter loopt in het donker naar de parkeerplaats en ik zeg: wat loop je hier te doen? Hij zei dat zijn auto 700 meter verderop stond en toen zei ik: nee, kom in de auto zitten en toen heb ik hem naar zijn auto gebracht en reed hij daar weg. Toen vroegen mijn eigen beveiligers nog: waarom loopt hij hier alleen? Daarna heb ik een gesprek gehad met de NCTV dat dit is gebeurd en gezegd dat dit niet kan. Voor mijn part gaan jullie achter hem aanlopen. Ik vind het verhaal zoals dat nu naar voren is gekomen ongenuanceerd. Er had wel degelijk veel meer gedaan kunnen worden.’

Politiebusjes

Schouten zegt dat politiebusjes al voldoende afschrikwekkend werken als beveiliging. ‘Toen wij de persconferentie hadden gegeven dat we advocaten en vertrouwenspersoon wilden worden van Nabil was er die avond een uitzending bij Beau. Ik vroeg hoe het met de beveiliging zat. Er stonden twee politiebusjes bij de locatie en dat werkt afschrikwekkend. Ik vind dat er te makkelijk aan voorbij is gegaan – ook wel door mijzelf en dat neem ik mezelf best wel kwalijk – dat niet voldoende is gecontroleerd of die busjes er steeds stonden. Dat zal de ene keer wel en de andere keer niet gebeurd zijn.’

Schouten en De Jong lieten maandag weten door te gaan als advocaten van kroongetuige Nabil B. Over de gezondheidssituatie van Peter R. de Vries wilden de advocaten niets zeggen bij Op1.