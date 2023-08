Advocaten tegen grotere rol voor slachtoffer in strafproces

Connect on Linked in

Strafrechtadvocaat Jan Vlug is tegen het voorstel van de Europese commissie om het slachtoffer een nog grotere rol in het strafproces te geven. Ook raadsman Jan Boone is ertegen. Ze vrezen onder meer dat de onafhankelijkheid van de rechter in het geding komt.

Slachtoffer

De twee belangrijkste punten van het voorstel van de Europese Commissie zijn dat daders in de rechtszaal aanwezig moeten zijn als het slachtoffer gebruikmaakt van het spreekrecht en dat slachtoffers zelf kunnen beslissen of ze in hoger beroep willen. Daarvoor zijn ze nu nog afhankelijk van het Openbaar Ministerie. Dit bericht EenVandaag donderdag.

Verandering

In het programma zegt advocaat Jan Vlug: ‘De positie van het slachtoffer was jarenlang ondergeschikt. Daar is verandering in gekomen en dat is goed. Maar nu dreigt het door te slaan naar de andere kant.’

Vlug is bezorgd over de invloed van ‘allerlei belangengroepen’ en ‘het onderbuikgevoel dat heerst in de samenleving’. Hij denk dat slachtoffers van de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan gebruik zullen maken, en dat het aantal appèls enorm zal stijgen hierdoor. ‘Daar is geen tijd en geen capaciteit voor.’

Daarnaast is het volgens de strafrechtadvocaat ook onverstandig om slachtoffers met die beslissing te belasten, vertelt hij aan EenVandaag: ‘Die zitten heel emotioneel in dat proces en kunnen vaak niet op nuchtere wijze die beslissing nemen.’

Schuldig

Hij vraagt zich af of verdachten moeten worden gedwongen om naar de rechtszaal te komen. Ook vindt hij dat het spreekrecht van het slachtoffer niet moet worden uitgesproken, voor duidelijk is of de verdachte ook echt schuldig is, zoals nu het geval is in Nederland.

Eigenrichting

Strafrechtadvocaat Jan Boone spreekt zich er op zijn Twitter-account over uit. Ook hij vreest dat de plannen van de Europese Commissie de onafhankelijkheid van de rechter in gevaar zullen brengen: