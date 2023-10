‘Advocaten zien opnemen gesprekken in gevangenis niet zitten’

Connect on Linked in

Advocaten zijn heel erg tegen het wetsvoorstel om gesprekken tussen advocaten en cliënten in de gevangenis te kunnen opnemen met video, laat staan de mogelijkheid bieden om mee te luisteren, zoals de VVD wil. NU.nl schrijft dat advocaten vrezen voor verdere verharding in een strafproces.

Beperkende maatregelen

Het wetsvoorstel is voortgekomen uit de incidenten rond Youssef Taghi en Inez Weski. De aanpassing van de Penitentiaire beginselenwet moet nog wel goedgekeurd worden door het parlement.

Er liggen ook plannen voor verder beperkende maatregelen van het regime voor een bepaalde categorie zware criminelen die vastzitten.

Bellen

De bedoeling is dat de minister voor Rechtsbescherming de bevoegdheid krijgt een gevangene de mogelijkheid te ontzeggen om te bellen of bezoek te ontvangen. Het idee is dat voortzetten van crimineel handelen vanuit de gevangenis onmogelijk moet zijn.

Het voorstel over toezicht bij bezoeken door advocaten moet hen beschermen tegen druk die een cliënt op hen zou kunnen uitoefenen, althans dat is het idee achter het voorstel.

Maar advocaten zelf zeggen dat ze daar helemaal niet op zitten te wachten. Vertrouwelijkheid kunnen communiceren met een advocaat is een grondrecht, en het voorgestelde visuele toezicht is een verregaande inbreuk op dat recht, zegt Jeroen Soeteman, bestuurder bij de Nederlandse orde van advocaten (NOvA). Soeteman wil dat de voorgestelde maatregelen alleen gelden voor de ‘buitencategorie van de buitencategorie’.

‘Onwerkbaar’

Advocaat Christian Flokstra is tegen het voorstel: ‘De voorgestelde maatregelen zijn praktisch onwerkbaar en zullen leiden tot een verdere verharding tussen de professionele partijen rond een strafproces. Bovenal lossen de maatregelen helemaal niets op en creëren ze uitsluitend schijnveiligheid.’

Flokstra denkt dat er betere oplossingen zijn en zegt daarover ‘graag in gesprek te willen.’

VVD-Kamerlid Ulysse Ellian wil nog verder gaan: ‘Ik denk dat je moet durven om ook het geluid op te nemen. Dat gaat ver, maar met de juiste waarborgen moet dit mogelijk zijn.’ Ellian zegt er niet over uit te zijn of dit opnemen van gesprekken met advocaten voor alle gedetineerden in de EBI of op andere strenge afdelingen of alleen voor uitzonderingen.