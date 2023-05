Advocatenkantoor Ficq wil verdachten in strafzaken met kroongetuige niet meer bijstaan

Connect on Linked in

De advocaten Christian Flokstra en Nico Meijering van kantoor Ficq stoppen met het bijstaan van verdachten in strafzaken waarin door justitie een kroongetuige wordt ingezet. Dat hebben ze maandagochtend gezegd tijdens een zitting in het Marengo-proces.

De advocaten beschuldigen het OM ervan vast te houden aan de kroongetuige als de ‘heilige graal’ in opsporing. Ook hebben ze kritiek op de uitbreiding van de kroongetuigenregeling die de minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius wil.

‘Woorden in mond gelegd’

NRC schrijft dat het er volgens Nico Meijering op lijkt dat kritiek op de inhoud van verklaringen van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces onwenselijk is. ‘Er wordt namelijk niet inhoudelijk op gereageerd’, aldus Meijering. ‘Of het Openbaar Ministerie legt ons woorden in de mond die niet kloppen, om dan te concluderen dat de verdediging zaken stelt die niet kloppen.’

Opvallend

Dat advocatenkantoor Ficq in het vervolg stopt met het bijstaan van verdachten in strafzaken waarin een kroongetuige centraal staat, is opmerkelijk. Zo hebben Christian Flokstra en Nico Meijering verschillende verdachten bijgestaan in vier strafzaken waarin kroongetuigen een rol vervulden. Het gaat daarbij om de drie omvangrijke liquidatieprocessen Passage, Eris en Marengo.

Vandaag staan de dupliek (reactie verdediging op het OM) en het laatste woord van Marengo-verdachte Mohamed Razzouki, cliënt van Flokstra en Meijering, op het programma.