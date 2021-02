Advocatenkantoren kunnen veiligheidsscan laten doen

Vanaf deze week kunnen advocaten die zich bedreigd voelen, of daadwerkelijk worden bedreigd, een scan van hun veiligheidssituatie laten maken. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft daarvoor 412.250 euro beschikbaar gesteld, aldus de Nederlandse Orde van Advocaten. Van dat geld kunnen er 850 veiligheidsscans bij advocatenkantoren worden gedaan.

De Orde van Advocaten vindt de mogelijkheid nodig omdat het aantal meldingen van bedreigingen sinds de moord op advocaat Derk Wiersum op 18 september 2019 flink is toegenomen. In augustus 2020 werd het kantoor van advocaat Jan Hein Kuijpers in Amsterdam beschoten, in december vorig het kantoor van advocaat Louis de Leon in Utrecht en in 2019 werd een advocaat die optrad als curator in een faillissement neergeschoten bij Enschede.

Een particulier beveiligingsbedrijf kan kantoren of woonhuizen toetsen op fysieke kwetsbaarheden komt er een advies over de eventuele noodzaak en de mogelijkheden om de veiligheid van het kantoor en de medewerkers te verhogen. De kosten die met veiligheidsaanpassingen gepaard gaan komen voor eigen rekening van de advocaat.

Sinds een jaar is er, naast het algemene noodnummer 112, een noodnummer beschikbaar voor advocaten die worden bedreigd, dat 24 uur per dag gebeld kan worden.