Advocaat Oscar Hammerstein geschorst

Oscar Hammerstein is door de raad van discipline van de Orde van Advocaten in Amsterdam geschorst van het tableau. De raad vindt dat Hammerstein zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden, één van de kernwaarden van de advocatuur. Hammerstein gaf interviews aan het Algemeen Dagblad en De Telegraaf over zijn voormalige cliënt kroongetuige Nabil B..

Royce

Advocaat Royce de Vries, de zoon van Peter R., heeft het nieuws over het oordeel van de raad maandagochtend naar buiten gebracht.

Hammerstein sprak in de interviews publiekelijk over het beëindigen van de relatie met zijn cliënt Nabil B.. Hij weet de breuk aan inmenging van Peter R. de Vries en advocaat Khalid Kasem, die samenwerkten op een kantoor. Ook stelde Hammerstein dat het Openbaar Ministerie de vries niet zou zien zitten omdat hij met Kasem op een kantoor werkte. De Vries en Kasem dienden een klachten in tegen Hammerstein.

Gestopt

Volgens de raad heeft Hammerstein niet alleen zijn geheimhoudingsplicht geschonden maar ook heeft hij ‘onvoldoende rekening gehouden met de gerechtvaardigde belangen van derden’ en zich ‘niet welwillend tegenover een mede-advocaat opgesteld’.

De rechtbank oordeelde al eerder dat een uitspraak van Hammerstein over lekken door Kasem van informatie naar de groep van Ridouan Taghi onrechtmatig was.

Hammerstein was overigens al eerder gestopt als advocaat. Hij is kandidaat raadslid voor de VVD in Amsterdam. Tegen De Telegraaf zegt hij in in beroep te zullen gaan, en noemt hij de uitspraak ‘een schande’.

Zie:

