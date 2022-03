Afgelopen nacht: twee plofkraken

In de nacht van dinsdag op woensdag zijn er in Nederland twee plofkraken gepleegd: in Leeuwarden en in Amsterdam-Duivendrecht bij de Makro. In Leeuwarden was er rond 04.00 een ontploffing aan het Gouverneursplein, bij een pinautomaat in een bedrijfspand. Dat pand raakte volgens de politie flink beschadigd. Of er buit is meegenomen is niet duidelijk.

EOD

Twee omliggende woningen werden uit veiligheidsoverwegingen ontruimd. Het plein werd afgezet en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) deed onderzoek. Over de daders is niet veel bekend. De politie zoekt twee mannen die na de ontploffing wegreden op een scooter in de richting van de Prinsentuin.

Betaalautomaat

De plofkraak in Duivendrecht was rond 03.40. De politie kreeg meerdere meldingen over een harde knal bij het bedrijventerrein aan De Flinesstraat, waar ook de Makro is gevestigd. Ter plaatse bleek een gevel te zijn beschadigd. Volgens de politie was er ook hier waarschijnlijk sprake van een explosief. Er was geen instortingsgevaar. Doelwit was de betaalautomaat bij het tankstation van de Makro, waar met contant geld kan worden betaald.

Ook bij deze aanslag zouden er twee personen op een scooter zijn weggereden, die spoorloos zijn. Volgens AT5 zouden ze regenkleding hebben gedragen.