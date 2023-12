Afpakken crimineel geld: ‘Je moet mensen ook niet kapot willen maken’

Connect on Linked in

Justitie pakt jaarlijks miljoenen af van criminelen. Ontneming is een middel: het kan voorkomen dat criminelen verder investeren in de misdaad. Justitie probeert ook rekening te houden met het feit of de verdachte wel degene is die geld heeft verdiend aan de strafbare feiten. Jonge kwetsbare verdachten worden soms ontzien.

Opbrengst

Officier van justitie Nanhkoesingh geeft het voorbeeld van een hennepkwekerij op RTV Rijnmond: ‘Als de verdachte een alleenstaande ouder is, en er staat gewoon een autootje voor de deur van twintig jaar oud. Er zijn geen dure vakanties gedaan, geen contante stortingen, en het gezin loopt nog steeds in oude kleren, dan is het nog maar de vraag of die persoon ook zelf geld heeft gekregen uit de opbrengst.’

Optie

Het is niet altijd de meest wenselijke optie om geld van criminelen af te pakken, stelt officier Harry van Galen. Dit speelt bijvoorbeeld een rol in de uithalersproblematiek. ‘Er zijn argumenten voor, maar ook tegen het indienen van een ontnemingsvordering in een zaak. Je moet mensen of gezinnen ook niet kapot maken. Soms staat hulpverlening voorop, om iemand weer op het goede spoor te krijgen.’

Hij geeft nog een voorbeeld bij Rijnmond: ‘Ik heb ooit een ontnemingsvordering ingediend van acht miljoen euro. In die tijd was dat nog stevig. Die persoon sprak ik een aantal jaren daarna weer. Hij zei toen: ‘Om die ontnemingsvordering van jou te betalen, ben ik maar weer terug de drugshandel in gegaan. Maar als je eigenlijk op voorhand al weet: jij hebt volgens mij sinds dat je bij ons in beeld komt, de afgelopen jaren geen enkele dag eerlijk gewerkt, dan heb ik er geen moeite mee om een grote vordering in te dienen.’

‘We willen ook niet dat criminelen een investeringsvermogen genereren. Dat ze eerst een klusje hier en daar doen, en 10 à 15 duizend euro kunnen sparen, en dan daarmee hun eerste kilo coke kunnen kopen en gaan dealen.’

Voorkomen

Je kunt afpakken als preventie gebruiken, geven de officieren aan: ‘Je haalt de dure auto’s weg uit de slechte wijken, om ook de buurt te laten zien: je kunt geld verdienen met drugshandel, maar we pakken het af. Maar het is ook die andere kant: is iemand nog te redden, kunnen we ‘m de goede kant op duwen?’