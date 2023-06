‘Afperser wil geld van Utrechtse horeca’

Connect on Linked in

Horecaondernemers in Utrecht hebben te maken gehad met onbekende afpersers die dreigen dat hun café of restaurant gesloten gaat worden als ze geen betaling doen. Volgens het AD Utrechts Nieuwsblad willen de afpersers 3200 euro in bitcoins ontvangen.

E-mailadressen

Ondernemers worden benaderd via sociale media en hun e-mailadressen. De tekst van het bericht is gesteld in gebrekkig Nederlands. In de tekst wordt verwezen naar de sluiting van een restaurant aan de Utrechtse Kanaalstraat afgelopen donderdag.

Burgemeesters gaan vaak over tot sluiting van panden als er door beschietingen, ontploffingen of de vondst van een handgranaat gevaar lijkt te zijn voor de mensen in de buurt. Burgemeester Sharon Dijksma deed het restaurant op slot nadat er een mogelijke handgranaat werd aangetroffen op een deurklink.

Appgroep

Diverse horecaondernemers uit de stad hebben de afperspoging bevestigd aan verslaggevers van het AD Utrechts Nieuwsblad. Er is melding gemaakt in een appgroep waarin zo’n waar zo’n tweehonderd ondernemers uit de stad Utrecht en omstreken inzitten.

De afpersingsapps en -mails zijn verzonden vanaf prepaid nummers, of een mailadres, die lastig te traceren zijn.

De politie doet inmiddels onderzoek en adviseert altijd aangifte te doen en niet te betalen.

Ondernemers staan voor een moeilijke keuze omdat een sluiting van dertig dagen meer kost dan de gevraagde 3200 euro.