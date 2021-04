‘Afrekencultuur binnen undercoverafdeling politie’

Connect on Linked in

Na de zelfmoord van een mannelijke undercoveragent van de afdeling Afgeschermde Operaties van de politie hebben verschillende bronnen in het Algemeen Dagblad de vuile was buiten gehangen. Binnen de dienst is kennelijk sprake van een behoorlijk verziekte cultuur onder een slecht functionerende leiding. Iemand stelde tegen de krant: ‘Binnen WOD is sprake van manipulatie en een afrekencultuur’.

Er uit gewerkt

Machtsmisbruik, vriendjespolitiek en seksuele intimidatie zouden frequent aan de orde zijn. Daar komt bij dat de soms gevaarlijke functie van undercover een zware wissel kan trekken op een persoon. Een grote groep zit nu thuis met post-traumatische stress, met paranoia of met een drankprobleem. Begeleiding schiet ernstig tekort, zeggen meerdere undercoveragenten tegen het AD.

Een medewerker zei ook: ‘Wie kritiek uit op de leiding, wordt er snoeihard uitgewerkt.’ De leiding van de dienst functioneert niet goed, volgens de bronnen van de krant. ‘Telkens vallen de klappen op de werkvloer, terwijl het management het probleem is. Het heeft ertoe geleid dat mensen hun mond niet meer durven open te trekken’, zegt een agent.

De problemen binnen de dienst zouden hebben geleid tot problemen met de Belgische collega’s en tot het afblazen van een operatie in Denemarken.

Dezelfde soort problemen bleken eerder te spelen bij de inlichtingenorganisatie van de politie (DLIO), volgens een extern rapport. Ook bij die dienst pleegde een medewerker zelfmoord.

Ingegrepen

In hoeverre de zelfmoord bij de dienst Afgeschermde Operaties werkgerelateerd is weten de bronnen van het AD niet.

De Nationale Politie zegt geschokt te zijn door de zelfmoord. De korpschef stelt nu in samenspraak met politiechef Jannine van den Berg van de Landelijke Eenheid een onderzoek in. Het onderzoek richt zich niet alleen op het overlijden zelf, maar ook op de feiten en omstandigheden daar omheen.

Van den Berg zegt bekend te zijn met de in het Algemeen Dagblad genoemde signalen: ‘Waar het gaat om concrete casu├»stiek, zoals die ook in de media naar voren komt, is ingegrepen. Keer op keer. De Inspectie van het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat nu breder onderzoek doen naar mogelijke problemen op de afdeling. Dit onderzoek was al gepland en gaat ons hopelijk helpen bij het inzichtelijk maken van wat er op deze afdeling speelt.’

Recent is al onderzoek verricht naar signalen over onvrede en spanning binnen enkele andere onderdelen van de landelijke eenheid, daaronder de DLIO.