Agent in burger grijpt in na beschieting Amsterdams pand

Met hulp van een agent in burger zijn in de nacht van zondag op maandag twee mannen opgepakt die ervan worden verdacht kort daarvoor een pand in Amsterdam-Zuid te hebben beschoten met een luchtdrukwapen. De agent in hoorde rond 00.30 schoten in de buurt van de Johannes Verhulststraat.

Kort daarop zag hij een auto passeren waarin hij dacht dat de schutters zaten. In samenwerking met de meldkamer en ge├╝niformeerde politie in de omgeving werd de auto korte tijd later tot stoppen gebracht op de kruising van de Ruysdaelstraat met de Johannes Vermeerstraat, verderop in Amsterdam-Zuid.

In het voertuig lag een luchtdrukwapen, dat uiterlijk nauwelijks van echt te onderscheiden was. Beide inzittenden zijn aangehouden: een 25-jarige man uit Zaandam en een 24-jarige man uit Krommenie.