Agent krijgt 22,5 jaar cel voor ombrengen George Floyd

Connect on Linked in

De rechter in de Verenigde Staten heeft politieagent Derek Chauvin veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22,5 jaar. Chauvin werd eerder al door een jury in Minnesota schuldig bevonden aan de dood van George Floyd, die tijdens zijn arrestatie op 25 mei 2020 om het leven kwam.

door Joost van der Wegen

Straf

Een jury bevond Chauvin (45) tijdens zijn rechtszaak in april al schuldig aan doodslag op George Floyd. Hij krijgt hiervoor van de rechter nu meer straf dan gebruikelijk, vanwege een aantal elementen die bijdragen aan de ernst van de misdaad.

Kinderen getuige

Verzwarende factoren zijn volgens de rechter het feit dat Chauvin zijn positie van een ‘te vertrouwen autoriteit misbruikte’, dat hij ‘buitensporig geweld’ gebruikte, dat kinderen getuige waren van de moord en dat hij de strafbare handeling samen met een groep andere agenten uitvoerde.

Dit valt op te maken uit de 22-pagina’s tellende uitspraak, die hier is te lezen.

Training

Chauvin vroeg aan de rechter eerder om een voorwaardelijke straf, in de overtuiging dat hij ‘simpelweg zijn vak als politieman uitoefende’ en dat hij ‘te goeder trouw handelde, vertrouwende op zijn training als politieman’.

Justitie eiste eerder een gevangenisstraf van 30 jaar.

Gevaar

De rechter oordeelde al dat Chauvin juist door zijn training had kunnen weten dat hij Floyd in gevaar bracht door negen minuten en veertig seconden met zijn knie en volle gewicht op zijn nek te zitten. Ook voldeed hij niet aan het verzoek van collega’s om Chauvin op zijn zij te leggen tijdens de arrestatie, en liet hij omstanders niet toe hem te helpen met EHBO toen Floyd lichamelijk in de problemen kwam. Ook negeerde hij Floyds hulpkreten, waarin hij aangaf dat hij niet meer kon ademhalen en enkele minuten lang zich bang toonde te zullen gaan sterven.

Zelfs toen Floyd al geen polsslag meer had, bleef Chauvin nog ruim twee minuten op zijn nek rusten met zijn knie.

Geen schuld

Chauvin bekende tijdens de rechtszaak geen schuld aan de aanklacht. De andere drie agenten die betrokken waren bij de zaak, zullen later nog worden vervolgd. Chauvin bracht gisteren tijdens de uitspraak wel zijn condoleances over aan de familie. Hij zei ook dat er in de toekomst nieuwe informatie zou volgen in de zaak. Waarover dat ging werd niet duidelijk.