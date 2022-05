Agent schiet man in been na inbraakpoging in Winterswijk

Connect on Linked in

De politie heeft vrijdagochtend een inbreker in zijn been geschoten nadat deze een poging deed om in te breken bij een woning in Winterswijk. De verdachte man is door een ambulance naar een ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Bij de politie kwam een melding binnen van een poging woninginbraak aan de Staringstraat. Toen de verdachte werd gestoord bij de inbraak door de bewoner, rende hij er vandoor.

De politie zag de inbreker lopen op de Jacob Catsstraat en sprak hem aan. Omdat de verdachte een mes bij zich droeg, loste een agent een waarschuwingsschot. Toen dit volgens de politie niet het gewenste resultaat had, voelde de agent zich genoodzaakt te schieten. De man werd in zijn been geraakt.

De Rijksrecherche stelt een onderzoek in naar de juistheid van het wapengebruik door de politie. De agent heeft de status van getuige.