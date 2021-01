Connect on Linked in

Bij het politiebureau op de Vogelstraat in Den Bosch is maandagmiddag een 32-jarige man uit Venray door een agent neergeschoten. Volgens de politie ontstond rond 14.45 buiten bij de hoofdingang een dreigende situatie, waarna een agent zich genoodzaakt voelde om de man in zijn been te schieten.

De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche start een onderzoek. Dat is een gebruikelijke procedure als een agent zijn wapen gebruikt heeft, en er door politievuur letsel ontstaan is.