Agent schoot man in Hoofddorp dood

(Beeld: Mizzle Media / Michel van Bergen)

Al eerder is door het OM bekendgemaakt dat de andere persoon om het leven is gekomen als gevolg van een steekpartij in de woning aan de Fanny Blankers-Koenlaan in Hoofddorp. De slachtoffers zijn twee mannen van 21 en 22 jaar uit Hoofddorp. Ook twee politieagenten, die afkwamen op de melding, raakten gewond.

Schotwond

Het OM meldt vandaag dat de sectie is afgerond op het lichaam van de man die door geweldsinzet van de politie is overleden. Op grond hiervan is komen vast te staan dat hij is komen te overlijden aan een schotverwonding, veroorzaakt door het schieten door een agent.

Rijksrecherche

De Rijksrecherche doet onder leiding van het Openbaar Ministerie onderzoek naar de geweldsinzet van de politie. Geweldsinzetten door de politie waarbij mensen (ernstig) gewond zijn geraakt of die een dodelijke afloop hebben, worden altijd onderzocht door de Rijksrecherche.

Het is nog niet duidelijk wanneer het onderzoek afgerond is. Ook het onderzoek naar het dodelijk steekincident is nog in volle gang. Op dit moment is daarin geen nieuws te melden, aldus het OM.