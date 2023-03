Agenten doen aangifte poging doodslag na inrijden op politie

Connect on Linked in

Agenten van de Landelijke Eenheid en Eenheid Den Haag hebben aangifte gedaan van poging doodslag tegen een 26-jarige man uit Barendrecht omdat die bij een achtervolging op hen ingereden is. De achtervolging was ontstaan nadat de man een stopteken van de politie negeerde.

Hit

Op de Ring Rotterdam (A20) zagen de agenten van de Dienst Infrastructuur een auto rijden waarvan het kenteken even daarvoor via de ANPR-camera’s een hit had gegeven. Die signalering was in verband met een mogelijke maatregel die afgegeven is op de bestuurder van het voertuig. Zijn rijbewijs was ingetrokken.

De agenten besloten de auto een stopteken te geven om een controle uit te voeren maar de bestuurder negeerde het volgteken en ging er vandoor.

Reeuwijk

Vervolgens is hij volgens de politie tijdens de achtervolging meerdere malen ingereden op een dienstvoertuig van de politie. Ook zou hij zijn ingereden op een lopende agent die moest wegspringen om een aanrijding te voorkomen. Deze agent raakte bij het incident licht gewond.

Na een verdere achtervolging, waarbij ook politiewagens van de Eenheid Den Haag en de politiehelikopter aanhaakten, is de man aangehouden in Reeuwijk en zijn auto werd in beslag genomen. Hij wordt verdacht van onder meer poging doodslag, rijden met ingevorderd rijbewijs en rijden onder invloed van drugs.