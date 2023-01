Agenten in Memphis geschorst na dood verkeersovertreder

Connect on Linked in

De politie in de stad Memphis in de VS is een onderzoek begonnen naar de gewelddadige dood van Tyre Nichols. De man werd aangehouden voor een verkeersovertreding, en daarna zonder directe aanleiding zwaar mishandeld door een aantal agenten, waarna hij stierf.

Foto: Tyre Nichols stierf, nadat hij op 7 januari in zijn woonplaats Memphis door vijf agenten zwaar werd mishandeld. Hij zou roekeloos hebben gereden.

Roekeloos

Het incident vond plaats op 7 januari, maar beelden ervan kwamen vorige week vrijdag pas naar buiten. De 29-jarige Nichols zou met zijn auto op weg zijn gegaan, om de zonsondergang te filmen. Volgens de politieagenten zou hij roekeloos hebben gereden, hoewel daar geen aanwijzingen voor zijn.

Nichols protesteerde tegen zijn aanhouding en rende weg. Daarna volgde de zware mishandeling. Een van de agenten is te horen als hij roept ‘sla hem in elkaar als je hem hebt.’ Dat is nadat hij zelf de pepper spray die hij eerder gebruikte in zijn ogen kreeg. Vervolgens slaan de agenten hem met een knuppel, en schoppen ze hem tegen zijn hoofd, is op film van een bewakingscamera te zien, via CNN. Ook body cam-beelden van een agent zijn naar buiten gekomen.

Geschorst

Vijf van de zeven bij het incident betrokken agenten zijn op 8 januari al geschorst en aangeklaagd voor ‘second degree murder’, oftewel doodslag. Daaronder ook de agent die Nichols aanhield, en zijn taser tegenover hem gebruikte.

De politie in Memphis heeft maandag in een bericht laten weten dat ze inmiddels 30 personen heeft gehoord over het incident. Nichols was zwart van kleur, net als de vijf agenten.

Actie

Na de mishandeling van Nichols duurde het 20 minuten, voor er een ambulance op locatie was. Daarna zouden ambulancemedewerkers te langzaam in actie zijn gekomen. Ook zij zijn geschorst. Hun werkgever, de brandweer, heeft een onderzoek naar hen ingesteld.