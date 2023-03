Agenten lossen schoten na steekpartij bij Amsterdam CS (VIDEO)

Connect on Linked in

Bij een steekpartij in het Ibis-hotel bij het Centraal Station in Amsterdam is donderdagavond een man zwaargewond geraakt. Bij de arrestatie van de verdachte heeft de politie meerdere waarschuwingsschoten gelost. Op sociale media staan beelden van het incident.

De politie kreeg rond 23.15 een melding binnen van de steekpartij en dat de verdachte mogelijk meer mensen neer wilde steken. Agenten kwamen snel ter plaatse en zagen de man met één of twee messen lopen.

Taser

Omdat hij zich niet direct overgaf, werden waarschuwingsschoten gelost. De verdachte zou uiteindelijk zijn gearresteerd nadat de politie een taser tegen hem gebruikte.

Het slachtoffer van de steekpartij is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Hij zou er ernstig aan toe zijn. Of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden is onduidelijk. Over een motief is niets bekend.