‘Agenten lossen schoten nadat busje inreed op politieauto’

Connect on Linked in

In het Zuid-Hollandse Oegstgeest heeft de politie in de nacht van woensdag op donderdag gericht geschoten op een busje dat meerdere keren inreed op politieauto’s. De politie had dat busje achtervolgd na een melding over een mishandeling. Tussen Oegstgeest en Sassenheim is de bestuurder ingereden op meerdere politieauto’s die de weg blokkeerden, zo meldt Omroep West.

(beeld Omroep West)

Tijdens die incidenten hebben agenten gericht op de bus geschoten. Het ging om een busje van een glazenwassersbedrijf dat uiteindelijk in Sassenheim stopte. De bestuurder maakte zich uit de voeten.

Er is onder meer een politiehelikopter ingezet om hem te zoeken maar tot donderdagochtend bleef dat zonder resultaat. De politieagenten zijn met de schrik vrijgekomen.