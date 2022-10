Agenten net te laat om plofkrakers te arresteren

In de vroege ochtend van dinsdag hebben meerdere daders, rond 04.00, een plofkraak gepleegd bij een juwelier aan de Arnhemsestraatweg in Velp. Agenten waren snel ter plaatse maar de daders waren net weg. Even later werd er toch een verdachte opgepakt. Of er buit is meegenomen is niet bekend gemaakt.

Gevel

Rond 04.00 kwam er bij de politie een melding binnen over een plofkraak bij een juwelier. De gevel bleek te zijn ontzet door een flinke explosie. Het gebouw was erg beschadigd, de ruiten waren gesprongen. Er zijn geen gewonden gevallen.

In verband met ontploffingsgevaar kwam de Explosieve Opruimingsdienst ter plaatse om onderzoek te doen naar mogelijk achtergebleven explosieven. Voor het onderzoek van Forensische Opsporing werd de straat tijdelijk afgesloten.

2019

De politiehelikopter heeft mee gezocht naar de daders. Eén persoon werd aangehouden, zijn mogelijke rol wordt nu onderzocht. Getuigen spraken over mogelijk vier personen die net voor de plofkraak rond het pand aan de Arnhemsestraatweg zijn gezien. De andere verdachten zijn waarschijnlijk op een motor of een scooter ontkomen.

Eind 2019 was juwelier Paul van Zeeland ook doelwit van een plofkraak. Drie daders maakten toen een grote hoeveelheid sieraden buit, zo meldt Omroep Gelderland.