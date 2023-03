Agenten op non-actief na ongepast gedrag tijdens privétrip naar Parijs

Connect on Linked in

Zes medewerkers van de politie Oost-Nederland zijn per direct buiten functie gesteld wegens een filmpje dat rondgaat waarop ze ongepast commentaar leveren terwijl ze door Parijs rijden. De agenten waren daar samen in privétijd toen ze de wedstrijd van Oranje tegen Frankrijk hadden bezocht.

Denigrerend

Op social media circuleren beelden die afgelopen week werden gemaakt toen de zes politiemedewerkers in een busje door Parijs reden. In het bijna twee minuten durende filmpje laten de inzittenden zich racistisch en denigrerend uit over voorbijgangers die ze op straat tegenkomen. Daarbij maken ze lachend opmerkingen over o.a. ‘etnisch profileren’ en een ‘bomgordel’.

Janny Knol, politiechef Oost-Nederland: ‘Als politie zijn wij erg geschrokken van deze beelden en uitlatingen, want wij willen een politie zijn van én voor iedereen. Het gedrag van deze collega’s, ook al waren ze in privétijd, past hier niet bij en is volstrekt onacceptabel.’

Onderzoek

Er wordt door de afdeling VIK (Veiligheid, Integriteit en Klachten) van de politie een onderzoek ingesteld naar de uitlatingen en betrokkenheid van de zes politiemedewerkers. Gedurende het onderzoek zijn zij per direct buiten functie gesteld, zo laat de politie weten.