Agenten vinden vuurwapens bij twee incidenten in Tilburg

Agenten hebben zaterdag bij twee verschillende incidenten aan de Kempenbaan en het Conradhof in Tilburg twee pistolen aangetroffen. De bezitters, een 42-jarige man uit Hengelo en een 43-jarige man uit Tilburg, zijn gearresteerd.

Bekende van politie

Op de Kempenbaan werd zaterdagmorgen rond 09.00 uur een auto met daarin een 42-jarige man uit Hengelo gecontroleerd. De automobilist was een bekende van politie en justitie, onder andere vanwege drugs- en vuurwapendelicten. De man vertelde de agenten dat hij een doorgeladen vuurwapen bij zich had. Ook had hij drugs in de auto. Daarnaast trof de politie inbrekerswerktuig in de auto aan. De verdachte zit vast. Het pistool, de drugs (enkele grammen cocaïne) en het gereedschap zijn in beslag genomen.

Alarmpistool

’s Avonds was het wederom raak in Tilburg. Agenten kregen rond 21.50 een melding dat een man en een vrouw aan het Conradhof een scooter wilden stelen. Deze man zou een vuurwapen bij zich hebben. Het duo werd gearresteerd. Bij de man werd een pistool gevonden. Deze werd in beslag genomen.

Toen even later bleek dat de vrouw niet bij het incident betrokken was, werd ze vrijgelaten. De 43-jarige man uit Tilburg zit vast en wordt zondag verhoord. Bij onderzoek bleek het om een alarmpistool te gaan.