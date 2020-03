Agenten zonder verbinding tijdens noodsituatie

Connect on Linked in

In het weekend hebben agenten in Eindhoven een probleem ondervonden met hun communicatiesysteem (C2000) tijdens een aanhouding. Ze vroegen vergeefs om bijstond van collega’s. Dat heeft de politie Oost-Brabant naar buiten gebracht.

Achterbank

In de nacht van zaterdag op zondag was er een verdachte aangehouden die met handboeien om op de achterbank van een politiewagen zat om te worden vervoerd naar het bureau. De man viel plotseling een agent aan die met hem in de auto zat. Over de portofoon werd verzocht om bijstand maar de oproep(verbinding) kwam niet tot stand.

De agenten moesten het zonder bijstand doen. De agenten hebben de persoon wel onder controle gekregen. Een van hen raakte licht gewond. De politie onderzoekt nu wat de oorzaak van de falende communicatie is.

Cruciaal

Er zijn al eerder klachten over het in januari ingevoerde communicatiesysteem C2000 geweest. Het is het cruciale communicatiemiddel waar de politie te allen tijde op moeten kunnen rekenen om veilig het werk te kunnen doen.

De politie Oost-Brabant zegt inmiddels dat de politie rekening houden met falende communicatie bij onzekere situaties door meer eenheden ter plaatse te sturen bij meldingen.