Ajax-spits Brobbey lange tijd afgeperst, vriend ‘ving kogel voor hem’

Geweldsincidenten Daarna werd zwaar vuurwerk door de brievenbus van zijn schoonmoeder gegooid, ging er een explosief af bij Brobbey’s auto in Amsterdam-Zuidoost en werd de auto van zijn schoonzus in brand gestoken. Ook werd een vriend van Brobbey – die in de privékwestie voor hem opkwam – op 9 juli 2023 rond 23.30 neergeschoten in de Isabella Richaardsstraat, in Amsterdam-Zuidoost. Een kogel ging door zijn darmen en zijn blaas. Er was een spoedoperatie nodig om zijn leven te redden.

‘Kogel gevangen’

De neergeschoten man had daarna in een door de politie onderschept bericht aangegeven dat hij ‘een kogel had gevangen’ voor de voetballer. Hij wilde tegenover de politie niets vertellen over de achtergrond van de schietpartij, ook wilde hij geen aangifte doen. Wel gaf hij aan bevriend te zijn met de Ajacied.

Ruim een week na de haast fatale schietpartij op zijn vriend krijgt Brobbey een appje waarin staat dat hij voor het eind van de maand 150.000 euro moet betalen. ‘Anders gaan we het anders doen’, staat er dreigend bij.

Geen aangifte

Ajax was pas daarna op de hoogte van de privékwestie. Brobbey wilde geen aangifte doen en weigerde ook hulp van Ajax, uit angst dat de situatie anders alleen maar erger zou worden. In eerste instantie hield hij de afpersing voor zichzelf en beschouwde hij het als een privékwestie. Pas nadat het geweld escaleerde en zijn telefoon op Schiphol werd ingenomen door de politie, werd Ajax geïnformeerd.

Veroordelingen

Jeymon A. (alias “Piccalo”) is in november 2024 veroordeeld tot tien jaar cel voor onder meer poging tot doodslag op Brobbey’s vriend, vuurwapenbezit en het bezit van 1,6 kilo xtc-pillen. In september vorig jaar is hij ook al veroordeeld tot bijna negen jaar cel voor het aansturen van het uithalen van grote partijen cocaïne uit de havens van Rotterdam en Antwerpen voor de voortvluchtige drugsbaron “Bolle Jos” Leijdekkers.

Het Parool berichtte in november 2024 al over de afpersing van een Ajax-speler die aanleiding was voor een bijna fatale schietpartij, maar noemde toen bewust niet de naam van Brobbey – ook op nadrukkelijk verzoek van zijn advocaat – omdat Ajax toen nog volop in de race was om het kampioenschap en omdat de berichtgeving de spits extra zou kunnen schaden.

Fors strafblad

Volgens de Amsterdamse krant staat Jeymon A. bij ingewijden bekend als een ‘ripper’ (drugsdief) en drugshandelaar, die makkelijk over vuurwapens kan beschikken. Hij verzamelde vanaf zijn dertiende een strafblad van ruim twintig kantjes.