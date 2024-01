Al 2,5 maand vermiste Sabir Bouchan vermoedelijk slachtoffer misdrijf

Connect on Linked in

De 41-jarige Sabir Bouchan uit Etten-Leur die sinds donderdag 26 oktober vermist wordt, is vermoedelijk het slachtoffer geworden van een misdrijf. De politie zegt daar ‘ernstig rekening mee te houden’. Een Team Grootschalige Opsporing doet uitgebreid onderzoek naar de zaak.

Coffeeshop

Bouchan is woensdagavond 25 oktober 2023 nog gezien in een coffeeshop in Breda. Hij staat daar op camerabeeld. Getuigen hebben hem een dag later ook nog in Bosschenhoofd (bij Roosendaal) gezien én gesproken. Daarna is er geen enkel levensteken meer van hem vernomen.

Piepende banden

Sabir Bouchan maakte op de bewuste verdwijningsdag gebruik van een grijs-bruine Nissan Note met het kenteken L-871-BK. Niet lang na dit laatste contact met hem deed zich volgens de politie een verdachte situatie voor bij zijn woning in Etten-Leur. Bij zijn huis is toen een klein, zwart, oud model Volkswagen met piepende banden weggereden.

Drugslab

De Telegraaf schrijft dat bronnen uit het criminele milieu vrezen voor het leven van Bouchan, die volgens zijn LinkedIn-pagina eigenaar is van een adviesbureau. De Brabantse Marokkaan zou zich bezig hebben gehouden met drugs en vlak voor zijn vermissing bezig zijn geweest met het opzetten van een drugslab in Brabant.

Growshop

Volgens bronnen in het criminele milieu was Bouchan voorheen eigenaar van een growshop. Later zou hij ook zijn overgestapt op cocaïne. Hij zou geregeld in Marokko hebben verbleven en daar ook veel vastgoed bezitten.

De politie roept deze week de kijkers van Bureau Brabant (maandagavond) en Opsporing Verzocht (dinsdagavond) op om te reageren als zij informatie hebben over de zaak.