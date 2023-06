Albanees drugsnetwerk ontmanteld in Nederland, Duitsland en Italië

Connect on Linked in

In Nederland, Duitsland en Italië is een Albanees netwerk ontmanteld dat zich bezighield met grootschalige handel in cocaïne en hasj vanuit Zuid-Amerika naar Europa. Bij de gezamenlijke actie van Eurojust en Europol zijn 35 verdachten aangehouden en 51 locaties doorzocht in de betrokken landen. Ruim 600 politieagenten deden volgens Europol mee aan de operatie.

(Beeld uit archief)

Het criminele netwerk zou verantwoordelijk zijn voor grootschalige handel in cocaïne en cannabis vanuit Zuid-Amerika naar Europa en de verdere verspreiding ervan in de Europese Unie. Het netwerk zou volgens de opsporingsdiensten ​​ook bekendstaan om het gebruik van geweld, waaronder martelingen, ontvoeringen en afpersing.

Stashlocaties

Het netwerk beschikte over aanzienlijke financiële middelen die naar verluidt waren verkregen uit eerdere verdiensten uit drugshandel. De criminele organisatie beschikte over verschillende locaties waar de drugs en contante geldbedragen werden opgeslagen en waar de verdachten elkaar konden ontmoeten. Ze bezaten ook een uitgebreid wagenpark met geavanceerde verborgen compartimenten, mobiele telefoons uitgerust met gecodeerde sms-toepassingen en andere hulpprogramma’s.

36 importen

Volgens het opsporingsonderzoek hield het criminele netwerk zich tussen maart 2020 en juni 2021 bezig met zeker 36 importen van in totaal 1 ton cocaïne en 1 ton hasj. De drugs zouden ruim 1 miljard euro hebben opgeleverd op de distributiemarkt. Tijdens het onderzoek werd ook meer dan 1 miljoen euro aan contanten in beslag genomen.

In Duitsland bezaten enkele verdachten een luxe restaurant, een bar en een makelaarskantoor die zouden zijn gebruikt om drugsgeld wit te wassen.

Duitse autoriteiten

Het onderzoek naar het netwerk werd in september 2021 bij Eurojust gestart op verzoek van de Duitse autoriteiten. In juli 2022 werd met de steun van Eurojust een samenwerkingsteam opgericht tussen de Duitse en Italiaanse autoriteiten. Uit onderzoek van Europol werd het netwerk gaandeweg in kaart gebracht en werden de belangrijkste verdachten geïdentificeerd.

Nederland

Hoeveel arrestaties er in Nederland zijn verricht is niet bekendgemaakt. De operatie werd geleid door de Italiaanse Anti-Mafia Investigation Directorate (DIA). Naast verschillende Italiaanse en Duitse politiediensten waren in Nederland o.a. de Nationale Politie, Landelijke Eenheid en de Amsterdamse politie betrokken bij het onderzoek en de gezamenlijke actie.